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16:52   25 Февраля 2020
Россия

Путин освободил Быстревского от должности замминистра юстиции

Путин освободил Быстревского от должности замминистра юстиции

Российский лидер Владимир Путин освободил Сергея Быстревского от должности заместителя министра юстиции. Соответствующий указ во вторник, 25 февраля, обнародовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Быстревского Сергея Владимировича от должности заместителя министра юстиции РФ», — говорится в документе.

Согласно данным Минюста РФ, Быстревский занимал пост замминистра юстиции с апреля 2019 года. Указ президента об увольнении вступил в силу со дня подписания.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #общество #юстиция

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