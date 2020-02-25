Путин освободил Быстревского от должности замминистра юстиции

Российский лидер Владимир Путин освободил Сергея Быстревского от должности заместителя министра юстиции. Соответствующий указ во вторник, 25 февраля, обнародовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Быстревского Сергея Владимировича от должности заместителя министра юстиции РФ», — говорится в документе.

Согласно данным Минюста РФ, Быстревский занимал пост замминистра юстиции с апреля 2019 года. Указ президента об увольнении вступил в силу со дня подписания.