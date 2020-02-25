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17:21   25 Февраля 2020
Россия

Короткова испугали вопросы журналистов о его причастности к убийству в Чечне

Короткова испугали вопросы журналистов о его причастности к убийству в Чечне

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало расследование о преступных действиях журналиста «Новой газеты», экс-сотрудника МВД Дениса Короткова во время Чеченской кампании.

Напомним, что редакции ФАН удалось пообщаться с бывшими сослуживцами Короткова. Они рассказали, что во время командировки на Северный Кавказ Денис продавал боевикам оружие, боеприпасы и закрытые сведения. Предположительно, журналист может быть причастен к убийству милиционера Владимира Яременко. Примечательно, что Яременко пытался добиться расследования деятельности Короткова, но в следующую командировку в Чечню был расстрелян в кафе.

Корреспонденты ФАН попытались связаться с журналистом и получить комментарий по поводу связанных с ним событий в Чечне. Однако Коротков не дал журналисту даже возможности задать вопрос и сразу бросил трубку. Не исключено, что Денис побоялся случайно упомянуть в разговоре неизвестные факты, которые могут повлечь новые расследования.

Сам же Коротков привык действовать более настойчиво, написывая жертвам своих расследований в социальных сетях и терроризируя их родственников и близких по телефону. Причем он не стесняется использовать фейковые аккаунты и «левые» номера.

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Автор: Анна Калинина
#россия #оппозиция #политика #чечня #общество

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