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 Лавров назвал капитуляцией увещевания о перемирии с боевиками в Идлибе

Лавров назвал капитуляцией увещевания о перемирии с боевиками в Идлибе
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 Лавров назвал капитуляцией увещевания о перемирии с боевиками в Идлибе

Лавров назвал капитуляцией увещевания о перемирии с боевиками в Идлибе
16:42   25 Февраля 2020
Весь мир

Лавров назвал капитуляцией увещевания о перемирии с боевиками в Идлибе

Лавров назвал капитуляцией увещевания о перемирии с боевиками в Идлибе

Увещевания о возможности перемирия с боевиками в сирийском Идлибе  — не забота о правах человека, а капитуляция перед террористами. Такое заявление во вторник, 25 февраля, сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на на Совете ООН по правам человека.

По его словам, международному сообществу и СПЧ необходимо поставить заслон на пути поднявших голову экстремистов. Однако сейчас в позиции некоторых коллег – вольно или невольно – преобладает стремление оправдать бесчинство радикальных и террористических группировок.

«Иначе трудно объяснить увещевания о возможности заключения договоренностей о перемирии с бандитами, как это происходит при обсуждении ситуации в Идлибе», — резюмировал глава МИД РФ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сирия #лавров #мид рф

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