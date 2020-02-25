Лавров назвал капитуляцией увещевания о перемирии с боевиками в Идлибе

Увещевания о возможности перемирия с боевиками в сирийском Идлибе — не забота о правах человека, а капитуляция перед террористами. Такое заявление во вторник, 25 февраля, сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на на Совете ООН по правам человека.

По его словам, международному сообществу и СПЧ необходимо поставить заслон на пути поднявших голову экстремистов. Однако сейчас в позиции некоторых коллег – вольно или невольно – преобладает стремление оправдать бесчинство радикальных и террористических группировок.