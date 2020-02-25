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16:23   25 Февраля 2020
Весь мир

Эрдоган признался, что турецкие военные погибли в Ливии

Эрдоган признался, что турецкие военные погибли в Ливии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Азербайджан сообщил, что военные погибли в Ливии. Об этом передает ФАН со ссылкой на Millet-Haber. По словам президента, в североафриканской стране погибли двое турецких военных.

Эрдоган добавил, что обсуждает с российской стороной ситуацию в Ливии. Однако в то же время президент Турции разбрасывается заявлениями якобы о присутствии ЧВК «Вагнера» в Северной Африке. Примечательно, что в заявлениях Эрдоган приводит разные цифры, говорящие о «количестве» военных, варьирующихся от 600 до 2 500 человек.

Президент Турции пытается отвлечь мировое сообщество от собственных действий в ответ на публикации в СМИ о масштабной отправке в Триполи наемников из САР и вооружения турецкой стороной. По информации мировых СМИ, в Триполи присутствуют более семи тысяч боевиков, порядка трех тысяч турецких военных и почти две тысячи наемников турецкой ЧВК SADAT.

Эрдоган распространяет слухи о присутствии ЧВК «Вагнера», чтобы оправдать переброску наемников в Ливию. Немецкие журналисты выяснили, что за кампанией по продвижению слухов о ЧВК «Вагнера» стоят американские лоббистские компании.

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Автор: Анатолий Кубарев
#турция #эрдоган #ливия #общество

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