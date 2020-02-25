Шесть граждан РФ и один украинец пытались попасть на территорию учебной базы FACA в Центральноафриканской республике. Нарушителей задержали сотрудники полиции около военного лагеря Беренго.

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) в ЦАР сообщил, что правоохранителям россияне и украинец назвались туристами и рассказали, что якобы хотели попасть к могиле экс-президента ЦАР Жана Беделя Бокассы. Правоохранители сочли нарушителей шпионами и едва не ликвидировали их при задержании.

Россиянам и украинцу удалось спастись благодаря помощи инструкторов из РФ, которые готовят местных правоохранителей и сотрудников армейских подразделений согласно мандату ООН.

Как отмечает ФАН, задержанные пытались пробраться на территорию военного лагеря FACA тем же методом, который использовали журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, погибшие в ЦАР летом 2018 года. Сейчас не заметить нарушителей было невозможно, так как территория окружена охраной.

Ранее глава ЦУР Андрей Коняхин заставлял российских журналистов прорываться на территорию лагеря, под видом туристов, отдавших «кучу денег, чтобы посмотреть на Бокассу», — именно при таких обстоятельствах погибли Джемаль, Расторгуев и Радченко. Возможно, российский олигарх Михаил Ходорковский в очередной раз хотел разыграть карту гибели россиян на территории Центральноафриканской республики, но не учел, что местные военные и полиция реагируют мгновенно. Сейчас часть «туристов» уехала из ЦАР.

Ранее у ФАН вышло большое расследование о связи беглого олигарха Михаила Ходорковского с французскими спецслужбами и спланированного убийства российских журналистов в ЦАР, которых тот сознательно отправил на «маршрут смерти».