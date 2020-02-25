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Шесть россиян и украинец пытались повторить в ЦАР авантюру погибших журналистов РФ

Шесть россиян и украинец пытались повторить в ЦАР авантюру погибших журналистов РФ

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17:01   25 Февраля 2020
Весь мир

Шесть россиян и украинец пытались повторить в ЦАР авантюру погибших журналистов РФ

Шесть россиян и украинец пытались повторить в ЦАР авантюру погибших журналистов РФ

Шесть граждан РФ и один украинец пытались попасть на территорию учебной базы FACA в Центральноафриканской республике. Нарушителей задержали сотрудники полиции около военного лагеря Беренго.

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) в ЦАР сообщил, что правоохранителям россияне и украинец назвались туристами и рассказали, что якобы хотели попасть к могиле экс-президента ЦАР Жана Беделя Бокассы. Правоохранители сочли нарушителей шпионами и едва не ликвидировали их при задержании.

Россиянам и украинцу удалось спастись благодаря помощи инструкторов из РФ, которые готовят местных правоохранителей и сотрудников армейских подразделений согласно мандату ООН.

Как отмечает ФАН, задержанные пытались пробраться на территорию военного лагеря FACA тем же методом, который использовали журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, погибшие в ЦАР летом 2018 года. Сейчас не заметить нарушителей было невозможно, так как территория окружена охраной.

Шесть россиян и украинец пытались повторить в ЦАР авантюру погибших журналистов РФ

Ранее глава ЦУР Андрей Коняхин заставлял российских журналистов прорываться на территорию лагеря, под видом туристов, отдавших «кучу денег, чтобы посмотреть на Бокассу», — именно при таких обстоятельствах погибли Джемаль, Расторгуев и Радченко. Возможно, российский олигарх Михаил Ходорковский в очередной раз хотел разыграть карту гибели россиян на территории Центральноафриканской республики, но не учел, что местные военные и полиция реагируют мгновенно. Сейчас часть «туристов» уехала из ЦАР.

Ранее у ФАН вышло большое расследование о связи беглого олигарха Михаила Ходорковского с французскими спецслужбами и спланированного убийства российских журналистов в ЦАР, которых тот сознательно отправил на «маршрут смерти».

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Автор: Ольга Воскресенская
#ходорковский #цар

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