Тираж газет в России за пять лет сократился вдвое

В России снизилось количество экземпляров выпускаемых газет. Так, в 2019 году годовой тираж составил 5,4 миллиарда экземпляров, что на 58 процентов ниже показателя 2014 года. Данные предоставлены Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, передает NEWS.ru.

За прошедший год больше всего газет выпустили в Москве. Здесь напечатали более двух миллиардов экземпляров. В Санкт-Петербурге за тот же период напечатали около 400 миллионов газет, а в Самарской области около – 130 миллионов.

Наименьший годовой тираж зафиксировали в Чукотском автономном округе (304 тысячи), Ингушетии (433 тысячи) и Ненецком автономном округе (553 тысячи).

Лидерами по количеству напечатанных экземпляров стали популярные издания. Их тираж в прошлом году составил почти два миллиарда. Вторую позицию заняла общественно-политическая пресса с тиражом в 1,2 миллиарда. Тройку лидеров закрыли рекламные издания – 1,1 миллиарда экземпляров.