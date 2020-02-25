Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Тираж газет в России за пять лет сократился вдвое

Тираж газет в России за пять лет сократился вдвое

 Экономист Дудчак призвал РФ и союзников создать альтернативные социальные сети

Экономист Дудчак призвал РФ и союзников создать альтернативные социальные сети
Зеленский предложил оставить кабмин без зарплаты из-за долгов шахтерам

Зеленский предложил оставить кабмин без зарплаты из-за долгов шахтерам

 Политолог Самонкин считает, что Запад испытывает Казахстан на прочность

Политолог Самонкин считает, что Запад испытывает Казахстан на прочность
Эрдоган признался, что турецкие военные погибли в Ливии

Эрдоган признался, что турецкие военные погибли в Ливии

 Куприянов объяснил, почему Индия решила закупить американское вооружение

Куприянов объяснил, почему Индия решила закупить американское вооружение
Тираж газет в России за пять лет сократился вдвое

Тираж газет в России за пять лет сократился вдвое

 Экономист Дудчак призвал РФ и союзников создать альтернативные социальные сети

Экономист Дудчак призвал РФ и союзников создать альтернативные социальные сети
Зеленский предложил оставить кабмин без зарплаты из-за долгов шахтерам

Зеленский предложил оставить кабмин без зарплаты из-за долгов шахтерам

 Политолог Самонкин считает, что Запад испытывает Казахстан на прочность

Политолог Самонкин считает, что Запад испытывает Казахстан на прочность
Эрдоган признался, что турецкие военные погибли в Ливии

Эрдоган признался, что турецкие военные погибли в Ливии

 Куприянов объяснил, почему Индия решила закупить американское вооружение

Куприянов объяснил, почему Индия решила закупить американское вооружение
16:18   25 Февраля 2020
Россия

Тираж газет в России за пять лет сократился вдвое

Тираж газет в России за пять лет сократился вдвое

В России снизилось количество экземпляров выпускаемых газет. Так, в 2019 году годовой тираж составил 5,4 миллиарда экземпляров, что на 58 процентов ниже показателя 2014 года. Данные предоставлены Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, передает NEWS.ru.

За прошедший год больше всего газет выпустили в Москве. Здесь напечатали более двух миллиардов экземпляров. В Санкт-Петербурге за тот же период напечатали около 400 миллионов газет, а в Самарской области около – 130 миллионов.

Наименьший годовой тираж зафиксировали в Чукотском автономном округе (304 тысячи), Ингушетии (433 тысячи) и Ненецком автономном округе (553 тысячи).

Лидерами по количеству напечатанных экземпляров стали популярные издания. Их тираж в прошлом году составил почти два миллиарда. Вторую позицию заняла общественно-политическая пресса с тиражом в 1,2 миллиарда. Тройку лидеров закрыли рекламные издания  – 1,1 миллиарда экземпляров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Калинина
#россия #общество #газеты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...