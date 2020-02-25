Экономист Дудчак призвал РФ и союзников создать альтернативные социальные сети

России необходимо противостоять агрессии со стороны американских социальных сетей. Таким мнением в интервью изданию «Слово и Дело» поделился экономист Александр Дудчак. По его словам, иностранные соцсети выступают в качестве мировых цензоров.

«Да постоянно будут выступать. По крайней мере, до тех времен, пока Россия пытается восстанавливать свой государственный суверенитет», — добавил Александр Дудчак.

Ранее сервис Google.News подверг Федеральное агентство новостей политической цензуре. Аналогично поступила американская социальная сеть Facebook, которая заблокировала аккаунт редакции в апреле 2018 года. Глава Facebook Марк Цукерберг признавался, что соцсеть заблокировала страницу ФАН по политическим соображениям.

По мнению Дудчака, РФ нужно противостоять агрессии со стороны соцсетей США. Для этого в Москве совместно с союзниками необходимо создать альтернативные социальные сети.