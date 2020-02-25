Наказание за нарушения в сфере благоустройства хотят закрепить в КоАП

Наказание за складирование стройматериалов в неположенных местах, ненадлежащую уборку снега и наледи, а также парковку на газонах хотят внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова рассказала NEWS.ru, что парламентарии собрали и обобщили 66 поправок от регионов к первому варианту КоАП.

Так, порядка 15 предложенных инициатив относятся к вопросам благоустройства. В ближайшее время их передадут в Минюст России. Сенатор уверена, что, все действия, которые могут нарушить удобство проживания граждан, должны пресекаться.

«Это, например, парковка на газонах, тротуарах, детских площадках, выбрасывание мусора, складирование строительных материалов вне установленных для этого мест, мойка машин на общественных территориях, надписи и рисунки, расклейка объявлений на фасадах домов», — привела она примеры.

Также административную ответственность предлагают ввести за подтопление дорог, улиц и дворов, ненадлежащее состояние придомовой территории, в том числе за некачественную уборку мест общественного пользования. Есть среди предложений и ответственность за повреждение зеленых насаждений: вырубку деревьев и кустарников, уничтожение газонов и цветников.