Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Тираж газет в России за пять лет сократился вдвое

Тираж газет в России за пять лет сократился вдвое

 Экономист Дудчак призвал РФ и союзников создать альтернативные социальные сети

Экономист Дудчак призвал РФ и союзников создать альтернативные социальные сети
Зеленский предложил оставить кабмин без зарплаты из-за долгов шахтерам

Зеленский предложил оставить кабмин без зарплаты из-за долгов шахтерам

 Политолог Самонкин считает, что Запад испытывает Казахстан на прочность

Политолог Самонкин считает, что Запад испытывает Казахстан на прочность
Эрдоган признался, что турецкие военные погибли в Ливии

Эрдоган признался, что турецкие военные погибли в Ливии

 Куприянов объяснил, почему Индия решила закупить американское вооружение

Куприянов объяснил, почему Индия решила закупить американское вооружение
Тираж газет в России за пять лет сократился вдвое

Тираж газет в России за пять лет сократился вдвое

 Экономист Дудчак призвал РФ и союзников создать альтернативные социальные сети

Экономист Дудчак призвал РФ и союзников создать альтернативные социальные сети
Зеленский предложил оставить кабмин без зарплаты из-за долгов шахтерам

Зеленский предложил оставить кабмин без зарплаты из-за долгов шахтерам

 Политолог Самонкин считает, что Запад испытывает Казахстан на прочность

Политолог Самонкин считает, что Запад испытывает Казахстан на прочность
Эрдоган признался, что турецкие военные погибли в Ливии

Эрдоган признался, что турецкие военные погибли в Ливии

 Куприянов объяснил, почему Индия решила закупить американское вооружение

Куприянов объяснил, почему Индия решила закупить американское вооружение
15:46   25 Февраля 2020
Россия

Наказание за нарушения в сфере благоустройства хотят закрепить в КоАП

Наказание за нарушения в сфере благоустройства хотят закрепить в КоАП

Наказание за складирование стройматериалов в неположенных местах, ненадлежащую уборку снега и наледи, а также парковку на газонах хотят внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова рассказала NEWS.ru, что парламентарии собрали и обобщили 66 поправок от регионов к первому варианту КоАП.

Так, порядка 15 предложенных инициатив относятся к вопросам благоустройства. В ближайшее время их передадут в Минюст России. Сенатор уверена, что, все действия, которые могут нарушить удобство проживания граждан, должны пресекаться.

«Это, например, парковка на газонах, тротуарах, детских площадках, выбрасывание мусора, складирование строительных материалов вне установленных для этого мест, мойка машин на общественных территориях, надписи и рисунки, расклейка объявлений на фасадах домов», — привела она примеры.

Также административную ответственность предлагают ввести за подтопление дорог, улиц и дворов, ненадлежащее состояние придомовой территории, в том числе за некачественную уборку мест общественного пользования. Есть среди предложений и ответственность за повреждение зеленых насаждений: вырубку деревьев и кустарников, уничтожение газонов и цветников.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Калинина
#россия #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...