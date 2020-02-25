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15:42   25 Февраля 2020
Россия

ЦБ РФ вернул нулевые тарифы за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей

ЦБ РФ вернул нулевые тарифы за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей

Российский Центробанк вернул нулевые тарифы за переводы между физическими лицами в Системе быстрых платежей (СБП), об этом сообщает пресс-служба ведомства. Решение принял Совет директоров. Отмечается, что тарифы обнулены до 30 июня 2022 года. 

«Это позволит кредитным организациям предоставлять своим клиентам-физическим лицам услуги по переводам в СБП также бесплатно либо по минимальным тарифам», — указано в сообщении ЦБ РФ.

Нововведения вступят в силу с апреля 2020 года. Льготный период уже действовал в 2019 году, но с начала нового года регулятор брал плату за СБП в сумме от пяти копеек до трех рублей за перевод в зависимости от его суммы. 

Предельные комиссии при оплате товаров и услуг через СБП будут распространяться не только на переводы в пользу компаний, но и в пользу индивидуальных предпринимателей, отметили в Центробанке России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #цб рф #центробанк

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