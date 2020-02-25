Россия и Белоруссия рассчитали стоимость компенсации за «грязную» нефть и подписали соответствующий протокол. Об этом сообщает заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

Известно, что протокол подписан из расчета 15 долларов за один баррель «грязной» нефти. По словам Сизова, российская сторона готова компенсировать средства.

«Речь идет о сумме по аналогии с другими сторонами, которые были вовлечены в эту историю с "грязной" нефтью, — это контрагенты в Польше, Чехии, Словакии и Венгрии», — сообщил заместитель председателя концерна.

Сизов рассказал, что страны также получили компенсацию в размере 15 долларов за баррель поставленной нефти с повышенным содержанием хлорорганики.