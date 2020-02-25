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15:19   25 Февраля 2020
Россия

Конкурс «Лидеры России. Политика» запустили в РФ как отдельное направление

Конкурс «Лидеры России. Политика» запустили в РФ как отдельное направление

Отдельным направлением проекта «Лидеры России» станет запущенный во вторник конкурс для отбора политических лидеров «Лидеры России. Политика».

О запуске конкурса сообщает агентство ТАСС, приводя слова первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко.

«Мы сегодня хотим объявить новый проект, рабочее название было "Политические лидеры", но сейчас на наблюдательном совете стали обсуждать, было принято решение, что правильнее назвать "Лидеры России. Политика", то есть это такое отдельное направление в проекте "Лидеры России", которое связано с общественно-политической деятельностью», — заявил политический деятель.

Также Кириенко добавил, что в проекте смогут принять участие граждане в возрасте от 21 до 55 лет, заявки на участие принимаются с сегодняшнего дня.

Оператором конкурса, по словам Кириенко, станет Высшая школа госуправления и мастерская управления «Сенеж».

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Автор: Александр Люблинский
#россия #политика #общество #конкурс #кириенко #лидеры россии

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