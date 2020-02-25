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 Куприянов объяснил, почему Индия решила закупить американское вооружение

Куприянов объяснил, почему Индия решила закупить американское вооружение
15:19   25 Февраля 2020
Весь мир

Куприянов объяснил, почему Индия решила закупить американское вооружение

Куприянов объяснил, почему Индия решила закупить американское вооружение

Индия в последнее время «хочет со всеми дружить». Такими словами старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов прокомментировал NEWS.ru решение Нью-Дели закупить американское вооружение, в том числе вертолеты Apache и MH-60R, на три миллиарда долларов.

По его словам, около 60 процентов оружия и военной техники в Индии происходит из РФ или СССР, поэтому с 1990-х годов Нью-Дели закупает вооружение у других государств.

«После развала Советского Союза индийцы обнаружили, что совершенно неожиданно они лишились источника запчастей и вообще в принципе источника поставок военной техники», — добавил Алексей Куприянов.

Зависеть от одного поставщика опасно, поэтому Индия активно закупает не только российское вооружение, но и американское, израильское, французское, продолжил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН. Этот процесс начался не сегодня, а в 1990-х годах.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #индия #куприянов

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