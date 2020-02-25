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15:08   25 Февраля 2020
Россия

Джабаров считает, что Польша хочет забрать западные регионы Украины

Джабаров считает, что Польша хочет забрать западные регионы Украины

Российский сенатор Владимир Джабаров считает, что Польша хочет забрать западные регионы Украины, именно поэтому власти страны так активно нападают на РФ и пытаются нагнетать ситуацию.

Ранее польский президент Анджей Дуда обвинил Москву в агрессии и «оккупации» Крыма, а также юго-востока Украины. Он заявил, что РФ якобы проявляет агрессию в отношении зарубежных стран и «демонстрирует силу, даже нарушая воздушное пространство». По словам президента Польши, Россия угрожает мировой безопасности и не может считаться «заслуживающей доверия».

По мнению Владимира Джабарова, Варшава нагнетает напряженность вокруг ситуации на Украине и продолжает вести информационную войну против России, добиваясь распада соседнего государства. 

«Польские власти спят и видят, когда Украина распадется. У меня сильные и большие подозрения, что они специально нагнетают ситуацию вокруг Украины, рассчитывая на ее распад и надеясь прихватить западные области, которые когда-то были территорией Польши», — цитирует Джабарова iReactor.

Российский сенатор говорит, что Россия давно зарекомендовала себя надежным гарантом выполнения минских договоренностей, но это не мешает Варшаве и ее западным покровителям продолжать информационные атаки на Москву и обвинять. Джабаров напомнил, что Россия и так прервала авиа- и железнодорожное сообщение с Украиной, но поляки продолжают свою агрессию.  

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #украина #польша #политика #джабаров

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