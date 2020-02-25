Российский сенатор Владимир Джабаров считает, что Польша хочет забрать западные регионы Украины, именно поэтому власти страны так активно нападают на РФ и пытаются нагнетать ситуацию.

Ранее польский президент Анджей Дуда обвинил Москву в агрессии и «оккупации» Крыма, а также юго-востока Украины. Он заявил, что РФ якобы проявляет агрессию в отношении зарубежных стран и «демонстрирует силу, даже нарушая воздушное пространство». По словам президента Польши, Россия угрожает мировой безопасности и не может считаться «заслуживающей доверия».

По мнению Владимира Джабарова, Варшава нагнетает напряженность вокруг ситуации на Украине и продолжает вести информационную войну против России, добиваясь распада соседнего государства.

«Польские власти спят и видят, когда Украина распадется. У меня сильные и большие подозрения, что они специально нагнетают ситуацию вокруг Украины, рассчитывая на ее распад и надеясь прихватить западные области, которые когда-то были территорией Польши», — цитирует Джабарова iReactor.

Российский сенатор говорит, что Россия давно зарекомендовала себя надежным гарантом выполнения минских договоренностей, но это не мешает Варшаве и ее западным покровителям продолжать информационные атаки на Москву и обвинять. Джабаров напомнил, что Россия и так прервала авиа- и железнодорожное сообщение с Украиной, но поляки продолжают свою агрессию.