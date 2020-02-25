Число вероятных банкротов среди операторов ТКО сократилось вдвое

В российских регионах снизился риск мусорного коллапса. Число операторов по вывозу мусора, которым грозит банкротство, сократилось почти вдвое — с 21 до 11. Об этом сообщается в материале телеканала «360».

Тяжелое финансовое положение могло отрицательно подействовать на производительности десяти процентов региональных операторов. Работа министерства природы и госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО) позволила свести угрозу экологического коллапса к минимуму, рассказал новый куратор мусорной реформы и гендиректор РЭО Илья Гудков.

«В конце прошлого года в зоне риска было 16 регионов. После проведения дополнительного анализа в списке с возможным риском банкротства осталось 11», — отметил он.

Гудков добавил, что власти регионов, где работают компании с повышенным риском банкротства, внимательно следят за ситуацией и готовы подключить к работе муниципальные учреждения в случае ухода с рынка оператора. Перерывов в оказании услуг населению не допустят.

По данным Минприроды, в ноябре 2019 года из-за некачественной работы региональных операторов зафиксировали угрозу мусорного коллапса в 16 регионах России. В министерстве потребовали от губернаторов стабилизировать ситуацию обращения с отходами.