Зеленский предложил оставить кабмин без зарплаты из-за долгов шахтерам

Президент Украины Владимир Зеленский предложил министрам отказаться от зарплаты в случае невыплаты долгов по заработной плате шахтерам. Об этом он заявил на заседании Совета работников угольной промышленности Украины.

Во время выступления украинский лидер обратил внимание, что зарплатный долг перед шахтерами достиг миллиарда гривен, что равно примерно 2,63 миллиарда рублей.

«Я очень прошу в ближайшие два месяца — март, апрель — полностью закрыть все долги перед шахтерами. Если мы не будем это закрывать, пропустим хотя бы одни сутки, думаю, будет справедливо, если правительство не будет получать зарплату за эти месяцы» – отметил Зеленский.

Украинские шахтеры неоднократно устраивали митинги в Киеве и областях Украины, требуя выплаты долгов по заработной плате. В конце декабря минувшего года на счет горняков начали поступать первые деньги.