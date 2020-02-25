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14:35   25 Февраля 2020
Россия

Правительство выделит деньги на строительство детской поликлиники в Кургане

Правительство выделит деньги на строительство детской поликлиники в Кургане

Правительство выделит деньги на строительство детской поликлиники в Кургане, об этом в ходе своего визита в город сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Главе кабмина рассказали о проблеме в самом большом микрорайоне города Заозерном. 

Глава правительства отметил, что в Кургане серьезно занимаются территориальным планированием, комплексно подходя к развитию и задействовав площадь не только под жилье, но и под другие социальные объекты. 

«Обязательно будут предусмотрены соответствующие средства по проекту первичного медицинского звена, 90 процентов софинансирования будет федеральных денег. При утверждении мы обязательно это рассмотрим», — подчеркнул премьер. 

Мишустин отметил, что знает о работе курганского главы над этой проблемой. Он пообещал жителям города, что детская поликлиника обязательно появится в Заозерном. Ранее стало известно, что в Кургане глава Правительства РФ поучаствует в совещании на тему утверждения индивидуальной программы социально-экономического развития региона до 2024 года

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #курган #мишустин

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