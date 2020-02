Экс-президент Египта Мубарак скончался на 92-ом году жизни

Бывший египетский лидер Хосни Мубарак, который руководил страной в 1981–2011 годах, скончался на 92-ом году жизни после длительной борьбы с болезнью. Об этом сообщило гостелевидение Египта.

В конце января 2020 года экс-президенту удалили опухоль в желудке. Мубарак находился в отделении интенсивной терапии. В феврале 2011 года после волны массовых демонстраций, одним из главных требований которых был уход президента из власти, Хосни Мубарак подал в отставку.

После этого бывшего египетского лидера арестовали по обвинению в коррупции и гибели демонстрантов. Мубарак провел в заключении порядка шести лет. В 2017 году экс-президента выпустили на свободу.

Born May 4,1928 Muhammad Hosni El sayed Mubarak former Egyptian military and political leader who served as the fourth President of Egypt from 1981-2011 has kicked the Bucket at 91 years of age.May his soul rest in eternal peace ????????????????#we are with in pain our Egyptian Comrades. pic.twitter.com/eqzesjtPh8