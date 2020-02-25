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14:47   25 Февраля 2020
Весь мир

Экс-президент Египта Мубарак скончался на 92-ом году жизни

Экс-президент Египта Мубарак скончался на 92-ом году жизни

Бывший египетский лидер Хосни Мубарак, который руководил страной в 1981–2011 годах, скончался на 92-ом году жизни после длительной борьбы с болезнью. Об этом сообщило гостелевидение Египта. 

«Умер бывший президент Мухаммед Хосни Мубарак», — передало национальное телевидение. 

В конце января 2020 года экс-президенту удалили опухоль в желудке. Мубарак находился в отделении интенсивной терапии. В феврале 2011 года после волны массовых демонстраций, одним из главных требований которых был уход президента из власти, Хосни Мубарак подал в отставку.

После этого бывшего египетского лидера арестовали по обвинению в коррупции и гибели демонстрантов. Мубарак провел в заключении порядка шести лет. В 2017 году экс-президента выпустили на свободу.  

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Автор: Анатолий Кубарев
#египет #президент #общество #хосни мубарак

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