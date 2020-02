Боровшийся за место в Конгрессе республиканец Тейлор передозировался наркотиками

Ветеран войны в Афганистане американец Крис Тейлор выдвигался в палату представителей Конгресса США от родного штата Аризона. Об этом передает Arizona Daily Sun. По информации издания, республиканец Крис Тейлор передозировался опиоидными наркотиками, поэтому снялся с выборов.

Об отказе бороться за место в Конгрессе США Крис Тейлор также сообщил в социальных сетях. По словам республиканца, врачи нашли его без сознания после передозировки опиоидами. Предстоит пройти курс реабилитации.

Congressional candidate Chris Taylor announced Monday he would be suspending his campaign after suffering a reported heroin overdose last week. https://t.co/CGGstoruyz