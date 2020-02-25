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 Боровшийся за место в Конгрессе республиканец Тейлор передозировался наркотиками

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 Боровшийся за место в Конгрессе республиканец Тейлор передозировался наркотиками

Боровшийся за место в Конгрессе республиканец Тейлор передозировался наркотиками
14:18   25 Февраля 2020
Весь мир

Боровшийся за место в Конгрессе республиканец Тейлор передозировался наркотиками

Боровшийся за место в Конгрессе республиканец Тейлор передозировался наркотиками

Ветеран войны в Афганистане американец Крис Тейлор выдвигался в палату представителей Конгресса США от родного штата Аризона. Об этом передает Arizona Daily Sun. По информации издания, республиканец Крис Тейлор передозировался опиоидными наркотиками, поэтому снялся с выборов.

Об отказе бороться за место в Конгрессе США Крис Тейлор также сообщил в социальных сетях. По словам республиканца, врачи нашли его без сознания после передозировки опиоидами. Предстоит пройти курс реабилитации.

«К счастью, у меня есть все ресурсы, доступные через Управление по делам ветеранов, и у меня есть самая сильная система поддержки, о которой можно только мечтать», — написал Тейлор в Facebook.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #общество #конгресс #опиоиды

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