Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Число вероятных банкротов среди операторов ТКО сократилось вдвое

Число вероятных банкротов среди операторов ТКО сократилось вдвое

 Правительство выделит деньги на строительство детской поликлиники в Кургане

Правительство выделит деньги на строительство детской поликлиники в Кургане
Зеленский предложил оставить кабмин без зарплаты из-за долгов шахтерам

Зеленский предложил оставить кабмин без зарплаты из-за долгов шахтерам

 Политолог Самонкин считает, что Запад испытывает Казахстан на прочность

Политолог Самонкин считает, что Запад испытывает Казахстан на прочность
Экс-президент Египта Мубарак скончался на 92-ом году жизни

Экс-президент Египта Мубарак скончался на 92-ом году жизни

 Боровшийся за место в Конгрессе республиканец Тейлор передозировался наркотиками

Боровшийся за место в Конгрессе республиканец Тейлор передозировался наркотиками
Число вероятных банкротов среди операторов ТКО сократилось вдвое

Число вероятных банкротов среди операторов ТКО сократилось вдвое

 Правительство выделит деньги на строительство детской поликлиники в Кургане

Правительство выделит деньги на строительство детской поликлиники в Кургане
Зеленский предложил оставить кабмин без зарплаты из-за долгов шахтерам

Зеленский предложил оставить кабмин без зарплаты из-за долгов шахтерам

 Политолог Самонкин считает, что Запад испытывает Казахстан на прочность

Политолог Самонкин считает, что Запад испытывает Казахстан на прочность
Экс-президент Египта Мубарак скончался на 92-ом году жизни

Экс-президент Египта Мубарак скончался на 92-ом году жизни

 Боровшийся за место в Конгрессе республиканец Тейлор передозировался наркотиками

Боровшийся за место в Конгрессе республиканец Тейлор передозировался наркотиками
14:08   25 Февраля 2020
Россия

Депутат Вострецов призвал ввести административную ответственность за оскорбление учителей

Депутат Вострецов призвал ввести административную ответственность за оскорбление учителей

Депутат Госдумы Сергей Вострецов призвал ввести административную ответственность за оскорбление учителей. По мнению парламентария, сейчас очень много говорят о защите прав учеников, что вызывает все большие опасения со стороны преподавателей.

«Нельзя не так посмотреть на ребенка или заговорить с ним не тем тоном — сразу же в школу приходят родители, и начинается разбирательство, виновным в котором всегда оказывается педагог», — цитирует Вострецова Федеральное агентство новостей (ФАН).

По словам депутата, необходим четкий регламент взаимодействия и решения конфликтных ситуаций, что исключит возможность необоснованного преследования учителя. Вострецов говорит, что возможности для обеспечения спокойной работы учителей нужно прописать законодательно. 

Депутат Вострецов призвал ввести административную ответственность за оскорбление учителей

«Учителя прекрасно знают, что несут ответственность и за качество подготовки, и в какой-то степени за воспитание детей. Все, кто попадал в последнее время в конфликтные ситуации с детьми, были уволены или отстранены. А что насчет учеников?», — говорит депутат Госдумы. 

Парламентарий считает, что у детей должно сформироваться знание, что нельзя оскорблять учителей ни лично, ни в соцсетях, а также запрещено разговаривать с ними надменно и свысока и тем более — причинять физический вред. Вострецов предлагает штрафовать родителей, которые в свою очередь могли бы вычитать сумму из карманных расходов своих детей. Такой подход сыграл бы свою роль, уверен депутат. 

«Административная ответственность — это лишь один маленький шаг на пути к изменению отношения к преподавателям в обществе. Мы должны вернуться к тому пониманию профессии, что было в Советском Союзе», — подытожил Вострецов. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #образование #учитель #вострецов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...