Депутат Вострецов призвал ввести административную ответственность за оскорбление учителей

Депутат Госдумы Сергей Вострецов призвал ввести административную ответственность за оскорбление учителей. По мнению парламентария, сейчас очень много говорят о защите прав учеников, что вызывает все большие опасения со стороны преподавателей.

«Нельзя не так посмотреть на ребенка или заговорить с ним не тем тоном — сразу же в школу приходят родители, и начинается разбирательство, виновным в котором всегда оказывается педагог», — цитирует Вострецова Федеральное агентство новостей (ФАН).

По словам депутата, необходим четкий регламент взаимодействия и решения конфликтных ситуаций, что исключит возможность необоснованного преследования учителя. Вострецов говорит, что возможности для обеспечения спокойной работы учителей нужно прописать законодательно.

«Учителя прекрасно знают, что несут ответственность и за качество подготовки, и в какой-то степени за воспитание детей. Все, кто попадал в последнее время в конфликтные ситуации с детьми, были уволены или отстранены. А что насчет учеников?», — говорит депутат Госдумы.

Парламентарий считает, что у детей должно сформироваться знание, что нельзя оскорблять учителей ни лично, ни в соцсетях, а также запрещено разговаривать с ними надменно и свысока и тем более — причинять физический вред. Вострецов предлагает штрафовать родителей, которые в свою очередь могли бы вычитать сумму из карманных расходов своих детей. Такой подход сыграл бы свою роль, уверен депутат.