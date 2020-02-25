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13:44   25 Февраля 2020
Россия

Как госструктурам строить работу с блогерами

Как госструктурам строить работу с блогерами

Депутат Пермской городской Думы Илья Лисняк выступит на международной практической конференции «Эффективная пресс-служба — 2020» с докладом «Соцмедиа для пресс-службы госструктуры. Как выстроить работу с региональными пабликами и блогерами, избежав зашквара?». Мероприятие состоится 23 и 24 апреля в Москве. 

В докладе:

  • паблики в социальных сетях как новые медиа. Их охваты давно обогнали региональное ТВ, а набор инструментов позволяет оперативно решать любые информационные задачи. В чем заключаются дополнительные преимущества соцмедиа-сообществ перед традиционными СМИ?
  • выстраиваем работу с пабликами. Фоновые задачи, отработка информационных поводов, отслеживание реакции, формирование позитивного фона в комментариях. Как правильно реагировать на вбросы, негативные публикации пользователей, как блистать в Инцидент Менеджменте;
  • объять блогеров, избежав зашквара. Как правильно выстроить работу с лидерами мнений?
  • событийный SMM с инфлюенсерами, включение ЛОМов в региональную информационную среду.

О спикере: Илья Лисняк

  • депутат Пермской городской Думы;
  • популярный блогер;
  • владелец крупнейшей региональной сети соцмедиа-сообществ;
  • основатель «Пермского Молодежного Центра»;
  • общественный деятель;
  • организатор федеральных инфоповодов с нулевым бюджетом;
  • ведущий региональный эксперт по использованию SMM как медиа.

Как госструктурам строить работу с блогерами

Международная практическая конференция «Эффективная пресс-служба — 2020» ежегодно проводится в Москве, ее организатором является журнал «Пресс-служба». Встреча собирает более 200 директоров по связям с общественностью, руководителей пресс-служб, начальников PR-отделов, пресс-секретарей, PR-менеджеров и PR-специалистов со всей России и стран СНГ для того, чтобы дать им самые актуальные, эффективные и проверенные инструменты для работы.

Для участников подготовлено два тематических потока докладов: связи с общественностью в бизнесе и связи с общественностью в государственных структурах.

Спикеры расскажут о:

  • построении эффективной PR-стратегии;
  • актуальных инструментах антикризисного PR;
  • новых инструментах работы с корпоративными СМИ;
  • управлении репутацией и работе с негативом;
  • технике подготовки убеждающих речей для спикеров;
  • комьюнити-менеджменте;
  • том, как работать с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ;
  • где брать инфоповоды, если ничего не происходит;
  • новых технологиях внутрикорпоративного пиара;
  • работе государственных и коммерческих структур в различных регионах, направлениях и отраслях;
  • малобюджетном пиаре.

Посмотреть подробную программу конференции и забронировать участие можно на сайте.

ИА «Политика сегодня» — информационный партнер мероприятия

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Автор: Ольга Воскресенская
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