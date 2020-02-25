Как госструктурам строить работу с блогерами
Депутат Пермской городской Думы Илья Лисняк выступит на международной практической конференции «Эффективная пресс-служба — 2020» с докладом «Соцмедиа для пресс-службы госструктуры. Как выстроить работу с региональными пабликами и блогерами, избежав зашквара?». Мероприятие состоится 23 и 24 апреля в Москве.
В докладе:
- паблики в социальных сетях как новые медиа. Их охваты давно обогнали региональное ТВ, а набор инструментов позволяет оперативно решать любые информационные задачи. В чем заключаются дополнительные преимущества соцмедиа-сообществ перед традиционными СМИ?
- выстраиваем работу с пабликами. Фоновые задачи, отработка информационных поводов, отслеживание реакции, формирование позитивного фона в комментариях. Как правильно реагировать на вбросы, негативные публикации пользователей, как блистать в Инцидент Менеджменте;
- объять блогеров, избежав зашквара. Как правильно выстроить работу с лидерами мнений?
- событийный SMM с инфлюенсерами, включение ЛОМов в региональную информационную среду.
О спикере: Илья Лисняк
- депутат Пермской городской Думы;
- популярный блогер;
- владелец крупнейшей региональной сети соцмедиа-сообществ;
- основатель «Пермского Молодежного Центра»;
- общественный деятель;
- организатор федеральных инфоповодов с нулевым бюджетом;
- ведущий региональный эксперт по использованию SMM как медиа.
Международная практическая конференция «Эффективная пресс-служба — 2020» ежегодно проводится в Москве, ее организатором является журнал «Пресс-служба». Встреча собирает более 200 директоров по связям с общественностью, руководителей пресс-служб, начальников PR-отделов, пресс-секретарей, PR-менеджеров и PR-специалистов со всей России и стран СНГ для того, чтобы дать им самые актуальные, эффективные и проверенные инструменты для работы.
Для участников подготовлено два тематических потока докладов: связи с общественностью в бизнесе и связи с общественностью в государственных структурах.
Спикеры расскажут о:
- построении эффективной PR-стратегии;
- актуальных инструментах антикризисного PR;
- новых инструментах работы с корпоративными СМИ;
- управлении репутацией и работе с негативом;
- технике подготовки убеждающих речей для спикеров;
- комьюнити-менеджменте;
- том, как работать с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ;
- где брать инфоповоды, если ничего не происходит;
- новых технологиях внутрикорпоративного пиара;
- работе государственных и коммерческих структур в различных регионах, направлениях и отраслях;
- малобюджетном пиаре.
Посмотреть подробную программу конференции и забронировать участие можно на сайте.
ИА «Политика сегодня» — информационный партнер мероприятия