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13:37   25 Февраля 2020
Россия

Песков назвал необходимость «цыкнуть» на Кудрина и Грефа рабочим процессом

Песков назвал необходимость «цыкнуть» на Кудрина и Грефа рабочим процессом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о том, как он «цыкал» на экс-министров финансов и экономики Алексея Кудрина и Германа Грефа.

«Речь идет о том, что когда принимаются решения и ведутся обсуждения по крупным мегапроектам, которые связаны с большими тратами бюджетными. Естественно, члены правительства, экономический блок расходятся в своем понимании, расходятся в своих позициях. Это рабочий процесс, это нормально», — пояснил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что руководители ведомств придерживались позиции нецелесообразности таких расходов. Однако президент принял решение реализовать проекты.

«Кольцевая дорога в Санкт-Петербурге разгрузила город. Огромный мегаполис. Мы видим, как развивается университетский центр. Мы видим, что большие проекты стали важным вкладом в развитие страны в целом и конкретных регионов в частности», — резюмировал представитель Кремля.

Напомним, глава государства заявил, что в свое время было необходимо «цыкнуть» на Кудрина и Грефа, чтобы крупные проекты были реализованы. Об этом он рассказал в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

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Автор: Анна Калинина
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