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 Правительство выделит деньги на строительство детской поликлиники в Кургане

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 Боровшийся за место в Конгрессе республиканец Тейлор передозировался наркотиками

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13:24   25 Февраля 2020
Россия

Медиагруппа «Патриот» и издание Planet Today заявили о сотрудничестве

Медиагруппа «Патриот» и издание Planet Today заявили о сотрудничестве

Сетевое СМИ Planet Today — одно из крупнейших информационных ресурсов в стране, который публикует свежие и актуальные новости о событиях в РФ и мире. Во вторник, 25 февраля, Медиагруппа «Патриот» и издание заявили о сотрудничестве.

Planet Today и «Патриот» планируют бороться за независимость РФ в медиапространстве. Объединение усилий издания с Медиагруппой не только позволит создать позитивное информационное пространство в РФ, но и поспособствует формированию положительного общественного мнения среди россиян.

Медиагруппа и Planet Today защитят права и интересы граждан, а также продолжат борьбу с антироссийскими СМИ. В рамках сотрудничества издания обменяются контентом и выступят информационными спонсорами различных событий.

«Для нас это очень интересное партнерство, особенно с учетом постоянно расширяющегося сотрудничества между "Патриотом" и другими российскими СМИ», — сказал глава Медиагруппы Николай Столярчук.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сми #сотрудничество #патриот

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