Сетевое СМИ Planet Today — одно из крупнейших информационных ресурсов в стране, который публикует свежие и актуальные новости о событиях в РФ и мире. Во вторник, 25 февраля, Медиагруппа «Патриот» и издание заявили о сотрудничестве.

Planet Today и «Патриот» планируют бороться за независимость РФ в медиапространстве. Объединение усилий издания с Медиагруппой не только позволит создать позитивное информационное пространство в РФ, но и поспособствует формированию положительного общественного мнения среди россиян.

Медиагруппа и Planet Today защитят права и интересы граждан, а также продолжат борьбу с антироссийскими СМИ. В рамках сотрудничества издания обменяются контентом и выступят информационными спонсорами различных событий.