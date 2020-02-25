Песков подчеркнул, что решение об изменении Конституции стоит за россиянами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как будут приниматься предложенные поправки в Конституцию.

«Имеется в виду, что, да, он [президент Владимир Путин] подписывает, но [законопроект о поправках] вступает в силу после голосования. Он может вступить в силу, только если люди проголосуют за это. Это президент подчеркивал неоднократно», — заключил Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что речь о том, как будут приниматься поправки, заходила на прошлой встрече президента с рабочей группой по Конституции.

Примерный сценарий Кремля по принятию изменений в конституцию выглядит так: - парламент принимает закон - президент подписывает - россияне голосуют - в случае одобрения закон или его отдельные положения вступают в силу pic.twitter.com/YpXguOJ5sz — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 25, 2020

Напомним, комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству на дополнительном заседании 27 февраля планирует обсудить процедуру общероссийского голосования по проекту о поправке в Конституцию.