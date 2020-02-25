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13:14   25 Февраля 2020
Россия

Песков подчеркнул, что решение об изменении Конституции стоит за россиянами

Песков подчеркнул, что решение об изменении Конституции стоит за россиянами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как будут приниматься предложенные поправки в Конституцию.

«Имеется в виду, что, да, он [президент Владимир Путин] подписывает, но [законопроект о поправках] вступает в силу после голосования. Он может вступить в силу, только если люди проголосуют за это. Это президент подчеркивал неоднократно», — заключил Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что речь о том, как будут приниматься поправки, заходила на прошлой встрече президента с рабочей группой по Конституции.

Напомним, комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству на дополнительном заседании 27 февраля планирует обсудить процедуру общероссийского голосования по проекту о поправке в Конституцию.

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Автор: Анна Калинина
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