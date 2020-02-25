Федеральная схема обращения с отходами сформируется в марте 2020 года, а сам документ утвердят осенью. Об этом рассказал новый глава РЭО («Российский экологический оператор») Илья Гудков. По его словам, схема станет своеобразной «картой боевых действий».

«У нас есть утвержденный правительством федеральный проект, в нем четко зафиксированы показатели, которые должны быть достигнуты в каждый год реформы», — цитирует Гудкова телеканал «360».

Как отмечает руководитель РЭО, финансирование первых инвестиционных проектов в регионах стартует в этом году. Это необходимо для выполнения показателей федерального проекта. Оператор планирует провести реструктуризацию внутри компании, чтобы активировать работу с субъектами.

Чтобы ускорить строительство инфраструктуры, российский оператор планирует расширить поддержку инвестиций. В числе возможных мер компенсация процентной ставки и капитальных вложений, а также софинансирование.

«Важно создать комфортные условия для инвесторов, в том числе иностранных, которые будут готовы приходить в отрасль, замещая бюджетные деньги внебюджетными. Насколько благоприятный инвестиционный климат мы сможем создать в отрасли, настолько сможем снизить необходимую дополнительную бюджетную поддержку», — сообщил Гудков.

По его словам, пока инвесторы не понимают цели проекта до конца и не могут определить стабильность «правил игры». Именно создание и внедрение федеральной схемы внесет понимание в вопрос, уверен глава РЭО.