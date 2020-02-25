ВЦИОМ назвал самые популярные среди россиян поправки к Конституции

Поправку о государственном обеспечении доступности и качества медицинского обслуживания считают важной 97 процентов россиян. Об этом сообщил Глава ВЦИОМ Валерий Федоров на заседании рабочей группы по изменениям Конституции.

«Поправка номер один — государством обеспечивается доступность и качество медицинского обслуживания — 97 процентов опрошенных считают ее важной. На втором месте — дети являются важнейшим достоянием России и государство обязано обеспечить им социальную поддержку (96 процентов). Третья — ответственность государства за защиту прав трудящихся россиян, МРОТ не менее величины прожиточного минимума (95 процентов)», — рассказал он о тройке лидеров.

На четвертом месте оказалась индексация пенсий, которую поддерживают 94 процента респондентов. Пятерку замыкает инициатива о неотчуждаемости российских территорий, ее считают значимой 93 процента опрошенных россиян.

Кроме того, по словам главы ВЦИОМ, россияне считают важными предложения, касающиеся запрета для чиновников иметь иностранное гражданство, а также защиты животных, мер по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, защиты природы и сохранения природного многообразия страны и гарантий оказания адресной социальной поддержки и индексации пособий и выплат.

Федоров отметил, что участие в голосовании планируют принять 66 процентов опрошенных.

В течение последних полутора месяцев ВЦИОМ провел репрезентативные опросы, в которых каждый раз принимали участие 1 600 граждан РФ в возрасте от 18 лет и старше. Предельная погрешность составила 2,5 процента.