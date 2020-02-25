Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков подчеркнул, что решение об изменении Конституции стоит за россиянами

Песков подчеркнул, что решение об изменении Конституции стоит за россиянами

 ВЦИОМ назвал самые популярные среди россиян поправки к Конституции

ВЦИОМ назвал самые популярные среди россиян поправки к Конституции

Политолог Самонкин считает, что Запад испытывает Казахстан на прочность

Политолог Самонкин считает, что Запад испытывает Казахстан на прочность

 Украинцы с лайнера Diamond Princess не стали эвакуироваться на родину

Украинцы с лайнера Diamond Princess не стали эвакуироваться на родину
Индия закупит американское вооружение на три миллиарда долларов

Индия закупит американское вооружение на три миллиарда долларов

 Встреча Путина и Эрдогана планируется 5 марта

Встреча Путина и Эрдогана планируется 5 марта
Песков подчеркнул, что решение об изменении Конституции стоит за россиянами

Песков подчеркнул, что решение об изменении Конституции стоит за россиянами

 ВЦИОМ назвал самые популярные среди россиян поправки к Конституции

ВЦИОМ назвал самые популярные среди россиян поправки к Конституции

Политолог Самонкин считает, что Запад испытывает Казахстан на прочность

Политолог Самонкин считает, что Запад испытывает Казахстан на прочность

 Украинцы с лайнера Diamond Princess не стали эвакуироваться на родину

Украинцы с лайнера Diamond Princess не стали эвакуироваться на родину
Индия закупит американское вооружение на три миллиарда долларов

Индия закупит американское вооружение на три миллиарда долларов

 Встреча Путина и Эрдогана планируется 5 марта

Встреча Путина и Эрдогана планируется 5 марта
12:58   25 Февраля 2020
Россия

Объявили аукцион на строительство магистрали от Краснодара до Крымского моста

Объявили аукцион на строительство магистрали от Краснодара до Крымского моста

Первый этап работ оценили в 59,2 миллиарда рублей. Об этом РИА Новости сообщил представитель ФКУ Упрдор «Тамань». По его словам, объявили электронный аукцион на строительство и реконструкцию автодороги А-289 от Краснодара до Крымского моста.

«Контракт будет единый: на проектирование, строительство и ввод объекта в эксплуатацию», — добавили в учреждении.

Сейчас управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» получило заключение государственной экспертизы о проведении технологического и ценового аудита обоснования инвестиций объекта капитального строительства.

Закупку разбили на два этапа в соответствии с технологической последовательностью выполнения работ, чтобы не только поэтапно вводить в эксплуатацию участки магистрали, но и снять нагрузку с существующей трассы с наибольшей интенсивностью движения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#краснодар #крымский мост #аукцион #магистраль

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...