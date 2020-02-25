Объявили аукцион на строительство магистрали от Краснодара до Крымского моста
Первый этап работ оценили в 59,2 миллиарда рублей. Об этом РИА Новости сообщил представитель ФКУ Упрдор «Тамань». По его словам, объявили электронный аукцион на строительство и реконструкцию автодороги А-289 от Краснодара до Крымского моста.
«Контракт будет единый: на проектирование, строительство и ввод объекта в эксплуатацию», — добавили в учреждении.
Сейчас управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» получило заключение государственной экспертизы о проведении технологического и ценового аудита обоснования инвестиций объекта капитального строительства.
Закупку разбили на два этапа в соответствии с технологической последовательностью выполнения работ, чтобы не только поэтапно вводить в эксплуатацию участки магистрали, но и снять нагрузку с существующей трассы с наибольшей интенсивностью движения.
За два года набрал несколько тысяч тонн веса :) #Мост_было_стало pic.twitter.com/mRWvWyusG6— Крымский мост (@Krymsky_bridge) February 20, 2020