Мишустин прилетел в Курган на совещание об утверждении программы развития региона

Российский премьер-министр Михаил Мишустин прилетел в Курган на совещание о развитии региона. Встреча на тему утверждения индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области до 2024 года пройдет во вторник, 25 февраля.

Кроме того, глава российского правительства встретится с местными общественниками и участниками Совета по стратегическому развитию Курганской области. Ожидается, что премьер-министр посетит Курганскую больницу скорой медицинской помощи, где ознакомится с презентацией проекта застройки в самом крупном жилом районе Кургана — Заозерном.

Ране Михаил Мишустин поручил правительству оперативно разработать программы развития проблемных регионов РФ, а вице-премьерам посоветовал ездить в те субъекты, где есть недочеты. По его словам, визиты помогут понимать реальную ситуацию в регионах не на бумажных отчетах, а в реальности.