Бастрыкин назвал человеком великой воли маршала Язова

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин соболезнует родным, близким и товарищам маршала Советского Союза Дмитрия Язова, который 25 февраля скончался в Москве на 96-м году жизни после продолжительной болезни​​​.

Глава СКР назвал Язова человеком великой воли, который делом доказал истинную любовь к стране и народу. По его словам, маршал посвятил жизнь родине.

«В 1941 году он, семнадцатилетний юноша, встал в ряды защитников Отечества, прошел всю войну и после победы над гитлеровцами продолжил служить отчизне», — добавил Александр Бастрыкин.