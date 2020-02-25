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12:21   25 Февраля 2020
Россия

Росприроднадзор начал замеры чистоты воздуха в Красноярске после жалоб жителей

Росприроднадзор начал замеры чистоты воздуха в Красноярске после жалоб жителей

Росприроднадзор начал замеры чистоты воздуха в Красноярске после жалоб жителей на режим «черного неба», о котором красноярцы написали российскому певцу Сергею Шнурову. Музыкант разместил в Instagram сатирическое стихотворение, которое стало поводом для привлечения внимания к проблеме в городе. 

Во вторник, 25 февраля, в Красноярск приехала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, которая сообщила, что в городе работает несколько лабораторий, измеряющих чистоту воздуха. Руководитель ведомства отметила, что одну из лабораторий привезли в Красноярск из Кемерова. По словам Радионовой, в федеральную программу «Чистый воздух» включено 12 российских городов, в том числе Красноярск, и везде наблюдается одинаковая проблема по загрязнению воздуха.

«Во всех 12 городах проблематика одинаковая: промышленность, общественный транспорт. Есть достаточно серьезный сегмент — это жилой сектор, большие выбросы, это серьезно влияет», — рассказала глава ведомства. 

По словам руководителя Росприроднадзора, ведомство уделит внимание экологии Красноярска пристальное внимание. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #красноярск #общество #шнуров #экология #росприроднадзор #режим черного неба

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