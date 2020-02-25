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12:20   25 Февраля 2020
Россия

Пять сахарных заводов России остановили работу из-за убыточного производства

Пять сахарных заводов России остановили работу из-за убыточного производства

Пять российских заводов по производству сахара остановили работу из-за низкой рентабельности. Об этом сообщили в аналитической службе Союза сахаропроизводителей России.

Основной причиной закрытия предприятий стали убытки от переработки сахарной свеклы и последующей продажи конечного продукта.

Так, в производственном сезоне 2020-2021 года не будут работать Нурлатский, Товарковский и Мелеузовский сахарные заводы. Кроме того, работу прекратит один завод в Краснодарском крае. В конце 2018 года с проблемой нерентабельного производства столкнулся Садовский сахарный завод в Воронежской области.  

По данным аналитической службы, в 21 регионе России работали 74 завода по переработке сахарной свеклы. Общая мощность предприятий составляла свыше 380 тысяч тонн в сутки.

Последние четыре года объем ежегодного производства сахара в России превалирует над объемом потребления. Оптовые цены снизились до минимальных значений за последние семь лет. Рентабельность сахарных предприятий упала до 3,3 процента — показатель существенно ниже среднего по рынку продукции агропромышленного комплекса.

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Автор: Анна Калинина

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