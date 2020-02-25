Руководство СФ 28 февраля планирует обсудить с Мишустиным приоритеты в работе

Руководство Совета Федерации в пятницу, 28 февраля, впервые встретится с Михаилом Мишустиным в качестве председателя правительства​​​. Об этом РИА Новости сообщил источник в палате. По его словам, сенаторы планируют обсудить с премьер-министром РФ приоритеты в работе СФ.

«Предполагается, что встреча Совета палаты может пройти с премьер-министром РФ 28 февраля», — сказал собеседник агентства.

Традиционно в ходе таких встреч обсуждают приоритеты в законодательной деятельности сенаторов.