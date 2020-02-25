Руководство СФ 28 февраля планирует обсудить с Мишустиным приоритеты в работе
Руководство Совета Федерации в пятницу, 28 февраля, впервые встретится с Михаилом Мишустиным в качестве председателя правительства. Об этом РИА Новости сообщил источник в палате. По его словам, сенаторы планируют обсудить с премьер-министром РФ приоритеты в работе СФ.
«Предполагается, что встреча Совета палаты может пройти с премьер-министром РФ 28 февраля», — сказал собеседник агентства.
Традиционно в ходе таких встреч обсуждают приоритеты в законодательной деятельности сенаторов.
#ПРЯМАЯТРАНСЛЯЦИЯ Расширенное заседание Комитета СФ по социальной политике с участием Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина и представителей органов госвласти Сахалинской областиhttps://t.co/80XmQbYCSg— Совет Федерации (@SovFedInfo) February 25, 2020