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12:07   25 Февраля 2020
Россия

Руководство СФ 28 февраля планирует обсудить с Мишустиным приоритеты в работе

Руководство СФ 28 февраля планирует обсудить с Мишустиным приоритеты в работе

Руководство Совета Федерации в пятницу, 28 февраля, впервые встретится с Михаилом Мишустиным в качестве председателя правительства​​​. Об этом РИА Новости сообщил источник в палате. По его словам, сенаторы планируют обсудить с премьер-министром РФ приоритеты в работе СФ.

«Предполагается, что встреча Совета палаты может пройти с премьер-министром РФ 28 февраля», — сказал собеседник агентства.

Традиционно в ходе таких встреч обсуждают приоритеты в законодательной деятельности сенаторов. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #правительство #совет федерации #мишустин

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