Новое изгнание Каца из «Яблока» ускорит раскол оппозиционной партии

Бюро партии «Яблоко» проголосовало за исключение из политического объединения 24 человек, включая Максима Каца и его сторонников. С чем связано исключение экс-мундепа, и может ли это событие свидетельствовать об окончательном провале Каца в борьбе за власть «Яблоке» — в материале «Политики сегодня».

Как происходит война за власть в «Яблоке»

В пятницу, 21 февраля, Бюро «Яблока» проголосовало за исключение из партии сооснователя урбанистического фонда «Городские проекты» Максима Каца. В качестве причины такого решения указывается, что приближенные к политику люди вели «борьбу за должности» в столичном отделении, сопровождая свою деятельность «скандалами, эпатажем и искусственными столкновениями».

История с «приглашенными сторонниками» Каца берет свое начало еще в феврале 2017 года — в тот момент оппозиционер включил в состав партии 200 своих сторонников. Все они поддерживали Каца, уже тогда имевшего намерения стать председателем РОДП «Яблоко». Люди были включены в состав политического объединения, но не зарегистрированы, что стало причиной скандала. Данное постановление утверждает, что конференции и собрания считаются правомочными, только если в них участвуют зарегистрированные члены партии.

Бюро «Яблока» пришло к выводу, что Кац пытался попасть в руководство столичного отделения партии с использованием своего политического ресурса — тех самых двухсот сторонников. В сообщении ведомства указывается, что эти люди «несамостоятельны и регулярно получают инструкции о том, за какое решение отдавать голос, какой тактики придерживаться во внутрипартийных дискуссиях, и какие вопросы задавать» в той или иной ситуации. Кроме того, Каца обвиняют в создании «секты во главе с самим собой».

«Кац и его группа привнесли в "Яблоко" то, чего в нем никогда не было и быть не должно: деление членов партии на "своих" и "чужих", неуважительное, презрительное отношение к оппонентам внутри партии, нередко переходящее в откровенное хамство, оскорбительные высказывания в адрес однопартийцев в социальных сетях и внутренних чатах, неэтичные поступки», — говорится в сообщении.

Комментируя сложившуюся ситуацию на своей странице в Twitter, Кац заверил, что его исключение является «обычным для руководства партии способом дискуссии». Аналогичная история происходила в феврале 2017 года. Тогда его впервые исключили из «Яблока» в соответствии с решением № 150 регионального совета партии за нанесение политического ущерба. Позже это решение было отменено федеральным Бюро партии.

В своем Telegram-канале «Канал Максима Каца» политик посетовал, что последняя дискуссия о деятельности внутри «Яблока», приведшая к исключению оппозиционера, потерпела фиаско. Кац признался, что административные манипуляции не закончились «войной со сжиганием партбилетов» и уходом «новых структур» из партии. Иными словами, Кац разочаровался в своих же сторонниках, отказавшихся покидать «Яблоко» вслед за ним.

Попытки «убрать» Каца из «Яблока» предпринимаются на протяжении нескольких лет неспроста. Логично предположить, что еще в 2017 году руководство партии заметило угрозу с его стороны. К тому же, в своем блоге в «Живом журнале» Кац признавался, что его не устраивает политика Сергея Митрохина, возглавлявшего Московское региональное отделение «Яблока» с 2004 по 2018 годы. Этим он отметил личные претензии к демократической партии и, возможно, привлек внимание «правящей элиты».

Февраль 2017-го года мог бы стать для Каца показательным, но он, вероятно, воодушевился «демократией» в «Яблоке» и воспользовался правом на открытые дискуссии касательно деятельности политической силы. Так, в начале февраля 2020 года он вынес на публику внутренние противоречия в партии, сообщив, почему 20 процентов московского отделения потребовали перевыборов партийного руководства, которое избиралось в ноябре 2019 года. Члены московского «Яблока» сочли выборы нелегитимными и потребовали созвать общее собрание для назначения перевыборов.

Соответствующее обращение должны были передать руководству «Яблока» 29 января — документ подписали 20 процентов членов московского отделения (именно столько необходимо для созыва собрания). В письме говорилось, что участников первичных собраний не предупреждали, что делегатов выбирали на конференцию для избрания руководства. Кроме того, им обещали, что выборы председателя проведут на общем собрании, но этот вопрос был внесен в повестку в самый последний момент.

Инициировавший обращение мундеп Андрей Прокофьев объяснил, что аппарат «Яблока» буквально воспроизвел сам себя, тогда как членов партии разделили «по заслугам»: партийцев с большими и меньшими достижениями также тех, кого в партию приняли, но не зарегистрировали. В частности, речь идет о сторонниках Максима Каца, выдвинувшего свою кандидатуру на пост председателя.

Раскол, растянувшийся на годы

Ситуация с исключением Каца из «Яблока» является наглядным подтверждением раскола внутри партии. Для того, чтобы избавиться от угрозы, руководство политического образования даже не стало искать какого-либо предлога — оно использовало фактические действия оппозиционера против него самого и пробелы в партийном Уставе.

После этой истории Кац опубликовал в своем «Живом журнале» запись, где сообщил о дальнейших планах в качестве члена «Яблока», несмотря на наличие сильных внутренних разногласий. Аргументируя желание продолжать деятельность, он сослался на «важность поддержки оппозиционных сил», коих, по его словам, «осталось немного».

Стоит обратить внимание, что ноябрьские выборы председателя московского «Яблока» проходили в преддверии декабрьского съезда партии, на котором политикам предстояло выбрать федерального главу политического объединения. На данный пост претендовали несколько кандидатов: Николай Рыбаков, Лев Шлосберг и Эмилия Слабунова. Всех троих поддерживали три конкурирующие между собой силы со своими интересами, о чем Кац подробно рассказывал в одном интервью.

Рыбакова, который позже станет федеральным главой «Яблока», Кац назвал «кандидатом консервации», избрание которого на пост председателя приведет партию к «серьезным проблемам». По его мнению, последние опросы доказали большинство поддержки именно Шлосберга, а значит, победа могла бы достаться ему, но только если бы голосование проходило среди всех активных членов партии. Что касается Слабуновой, то в последние годы она не проигрывала ни одной кампании и на ее стороне множество «реформ», при Шлосберге мог бы появиться новый аппарат, у него также имеется новый подход.

Тем не менее, весь съезд целенаправленно был созван так, чтобы оказать поддержку именно Рыбакову. Партия заранее готовилась к тому, чтобы убрать потенциальных «реформаторов» и гарантировать Рыбакову победу.

На фоне образовавшегося в «Яблоке» конфликта стало явное противостояние между Кацем и Рыбаковым. Понятно, что долго это продолжаться не могло, и федеральный глава политической силы принял решение «убрать» партийного революционера, пытающегося использовать своих незарегистрированных сторонников для захвата власти в партии.

Что будет с Кацем после ухода из «Яблока»

Утром 22 февраля Член Федерального комитета Либертарианской Партии России Рыбаков у себя в Twitter сообщил, что незарегистрированное движение получило от Максима Каца заявление о вступлении в ЛПР. В этом же сообщении он заверил, что «до конца месяца» изгнанного «яблочника» примут официально.

Такого рода информация может вызвать обширный ажиотаж в Сети, ведь попытка стать членом ЛПР могла бы испортить политическую репутацию Каца, долгое время отстаивавшего «демократические ценности» конкурирующей партии. Вероятно, именно поэтому он заметил публикацию Чинарова и поспешил опровергнуть информацию о «смене лагерей», сочтя ее преждевременной.

Проблемы в «Яблоке» и лишение площадки для политического продвижения на фоне деятельности федерального главы «Яблока» Николая Рыбакова могли подтолкнуть Каца пойти на крайние меры, однако публичность в этой сфере Кацу пока не нужна. Если обратить внимание на его страницу в Twitter сейчас, то можно увидеть, что он по-прежнему призывает людей вступать в свою «Урбанистическую фракцию» внутри «Яблока», несмотря на подписанный Рыбаковым документ об «исключении».

Кац обещает потенциальным соучастникам доступ в чаты с возможным «компроматом» на опытных партийцев, чтобы ускорить инициированный в 2017 году раскол «Яблока». Таким образом, он намерен продемонстрировать, что тоталитаризм в демократической партии набрал обороты и разрушить систему, выстроенную основателями «Яблока» за многие годы ее существования.