Боты Навального затравили в соцсетях Алену Кулагину после инцидента с Литреевым

Студентка УрФУ Алена Кулагина закрыла соцсети из-за травли ботов блогера Алексея Навального, которые массово атаковали девушку после того, как ее задержали в Екатеринбурге вместе с программистом Александром Литреевым.

Известный в оппозиционных кругах создатель приложения «Красная кнопка», позволяющего сообщить правозащитникам о задержании на незаконной акции, Александр Литреев познакомился в интернете со студенткой УрФУ Аленой Кулагиной из Екатеринбурга, приехал в город, где назначил ей свидание. Вместе они отправились за «закладкой», после чего их задержали. Литреев вину признал и заявил в суде, что не будет скрываться от следствия.

Либералы Алексей Навальный и Дмитрий Гудков разочаровались в Литрееве после его признания, но в соцсетях продолжают его защищать. Оппозиционеры пишут, что программисту грозит слишком суровое наказание за хранение небольшого, по их мнению, количества наркотиков. Спустя небольшое время Навальный назвал задержание Литреева «медовой ловушкой», по его мнению, задержание спланировали спецслужбы.

После поста Навального на Кулагину посыпались оскорбления, девушка вынуждена была закрыть все свои страницы в соцсетях, чтобы ей не писали боты-либералы. Студентку обвинили в том, что она «сдала» Литреева полиции, заранее сообщив о том, что он хотел приобрести наркотики. факт, что именно Навальный вбросил версию о «медовой ловушке», говорит, что организовать все могли боты «марьинской фабрики», отметившиеся во время московских выборов, пишет Nation News.

Ранее Кулагина писала в соцсетях, что ее отпустили потому, что наркотики нашли только у Литреева, а о «подставе» ей читать «мерзко». Оскорбительные комментарии появились на анонимном форуме «2ch».