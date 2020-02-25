Почти 200 тысяч людей купили билеты на поезд в Крым с конца 2019 года

На поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга продали 172 тысячи билетов. Об этом сообщили в пресс-службе «Крымской железной дороги».

«С момента открытия движения количество проданных проездных документов по всем кассам… [достигло] 172 728 [билетов], из них в кассах ФГУП "КЖД" – 27 065», – сообщили представители организации.

На поезд Санкт-Петербург – Севастополь за минувшие два месяца было продано 86 тысяч билетов, в обоих направлениях. На поезд Москва – Симферополь более 47 тысяч билетов продано в направлении полуострова, в то время, как из Крыма в Москву – 38,5 тысячи билетов.

Билеты на поезд можно приобрести в железнодорожных кассах и на официальном сайте перевозчика – компании «Гранд Сервис Экспресс».

Напомним, президент России Владимир Путин в конце декабря 2019 года официально открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. «Крымский мост» построили с опережением графика на полгода и открыли 15 мая минувшего года.