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12:07   25 Февраля 2020
Россия

Почти 200 тысяч людей купили билеты на поезд в Крым с конца 2019 года

Почти 200 тысяч людей купили билеты на поезд в Крым с конца 2019 года

На поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга продали 172 тысячи билетов. Об этом сообщили в пресс-службе «Крымской железной дороги».

«С момента открытия движения количество проданных проездных документов по всем кассам… [достигло] 172 728 [билетов], из них в кассах ФГУП "КЖД" – 27 065», – сообщили представители организации.

На поезд Санкт-Петербург – Севастополь за минувшие два месяца было продано 86 тысяч билетов, в обоих направлениях. На поезд Москва – Симферополь более 47 тысяч билетов продано в направлении полуострова, в то время, как из Крыма в Москву – 38,5 тысячи билетов.

Билеты на поезд можно приобрести в железнодорожных кассах и на официальном сайте перевозчика – компании «Гранд Сервис Экспресс».

Напомним, президент России Владимир Путин в конце декабря 2019 года официально открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. «Крымский мост» построили с опережением графика на полгода и открыли 15 мая минувшего года.

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Автор: Анна Калинина
#россия #крым #поезд #общество #крымский мост

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