Каток на ВДНХ будет работать до 9 марта

По просьбам посетителей работу катка на ВДНХ в Москве продлили до 9 марта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что каток пользуется большой популярностью у гостей и жителей города.

«Мы планировали завершить зимний сезон на выставке 1 марта, но по просьбам посетителей продлили работу катка еще на неделю — до 9 марта», — подчеркнула заместитель мэра столицы.

Главный каток страны открыли 22 ноября минувшего года. Каток на ВДНХ является самым большим по площади в Европе и занимает 53 тысячи квадратных метров. 2 января 2020 года на лед вышло рекордное количество человек – свыше 16 тысяч.