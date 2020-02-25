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Каток на ВДНХ будет работать до 9 марта

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11:34   25 Февраля 2020
Россия

Каток на ВДНХ будет работать до 9 марта

Каток на ВДНХ будет работать до 9 марта

По просьбам посетителей работу катка на ВДНХ в Москве продлили до 9 марта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что каток пользуется большой популярностью у гостей и жителей города.

«Мы планировали завершить зимний сезон на выставке 1 марта, но по просьбам посетителей продлили работу катка еще на неделю — до 9 марта», — подчеркнула заместитель мэра столицы.

Главный каток страны открыли 22 ноября минувшего года. Каток на ВДНХ является самым большим по площади в Европе и занимает 53 тысячи квадратных метров. 2 января 2020 года на лед вышло рекордное количество человек – свыше 16 тысяч.

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Автор: Анна Калинина
#москва #россия #общество #вднх

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