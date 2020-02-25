Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков подчеркнул, что решение об изменении Конституции стоит за россиянами

Песков подчеркнул, что решение об изменении Конституции стоит за россиянами

 ВЦИОМ назвал самые популярные среди россиян поправки к Конституции

ВЦИОМ назвал самые популярные среди россиян поправки к Конституции

Политолог Самонкин считает, что Запад испытывает Казахстан на прочность

Политолог Самонкин считает, что Запад испытывает Казахстан на прочность

 Украинцы с лайнера Diamond Princess не стали эвакуироваться на родину

Украинцы с лайнера Diamond Princess не стали эвакуироваться на родину
Индия закупит американское вооружение на три миллиарда долларов

Индия закупит американское вооружение на три миллиарда долларов

 Встреча Путина и Эрдогана планируется 5 марта

Встреча Путина и Эрдогана планируется 5 марта
Песков подчеркнул, что решение об изменении Конституции стоит за россиянами

Песков подчеркнул, что решение об изменении Конституции стоит за россиянами

 ВЦИОМ назвал самые популярные среди россиян поправки к Конституции

ВЦИОМ назвал самые популярные среди россиян поправки к Конституции

Политолог Самонкин считает, что Запад испытывает Казахстан на прочность

Политолог Самонкин считает, что Запад испытывает Казахстан на прочность

 Украинцы с лайнера Diamond Princess не стали эвакуироваться на родину

Украинцы с лайнера Diamond Princess не стали эвакуироваться на родину
Индия закупит американское вооружение на три миллиарда долларов

Индия закупит американское вооружение на три миллиарда долларов

 Встреча Путина и Эрдогана планируется 5 марта

Встреча Путина и Эрдогана планируется 5 марта
11:46   25 Февраля 2020
Весь мир

Индия закупит американское вооружение на три миллиарда долларов

Индия закупит американское вооружение на три миллиарда долларов

Нью-Дели и Вашингтон расширили сотрудничество в области обороны. Об этом во вторник, 25 февраля, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

«Мы договорились, что Индия закупит американское вооружение на сумму более трех миллиардов долларов», — сказал президент США.

По его словам, Нью-Дели также закупит американские вертолеты Apache и MH-60R.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#сша #трамп #индия #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...