Индия закупит американское вооружение на три миллиарда долларов

Нью-Дели и Вашингтон расширили сотрудничество в области обороны. Об этом во вторник, 25 февраля, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

«Мы договорились, что Индия закупит американское вооружение на сумму более трех миллиардов долларов», — сказал президент США.

По его словам, Нью-Дели также закупит американские вертолеты Apache и MH-60R.