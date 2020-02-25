Индия закупит американское вооружение на три миллиарда долларов
Нью-Дели и Вашингтон расширили сотрудничество в области обороны. Об этом во вторник, 25 февраля, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.
«Мы договорились, что Индия закупит американское вооружение на сумму более трех миллиардов долларов», — сказал президент США.
По его словам, Нью-Дели также закупит американские вертолеты Apache и MH-60R.
https://t.co/UNd3cUGWhz pic.twitter.com/moveFYzKDq— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2020
Press statements with @POTUS @realDonaldTrump. https://t.co/ZmvTW49yRA— Narendra Modi (@narendramodi) February 25, 2020