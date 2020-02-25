Путин рассказал о непростом общении с Кудриным и Грефом по инфраструктурным проектам

Президент России Владимир Путин рассказал о непростом общении с экс-министром финансов Алексеем Кудриным и бывшим министром экономики Германом Грефом по инфраструктурным проектам. Об этом российский лидер сообщил в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По словам российского лидера, Кудрин был против ряда крупных инфраструктурных проектов из-за их высокой стоимости, поэтому Путину пришлось «цыкнуть». Глава государства вспоминает, что Греф и Кудрин выступали категорически против строительства кольцевой дороги в Санкт-Петербурге и дважды встречались с Путиным на эту тему, и только когда президент «цыкнул» на них, главы министерств выделили деньги на строительство дороги.

Аналогичная ситуация была на тему возведения моста на остров Русский и некоторых инфраструктурных объектов в Сочи, но через некоторое время объекты были созданы и до сих пор успешно работают.

«Говорили: не надо, дорого. Всегда это аргументировалось тем, что есть другие, более важные задачи, нужно заботиться о макроэкономической ситуации, нельзя разбалансировать бюджет», — рассказывает российский лидер.

Путин отметил, что Кудрин с переходом в Счетную палату поменял точку зрения по поводу крупных бюджетных вложений.