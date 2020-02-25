Российские банки изменят правила выдачи кредитов

Крупные банки откажутся от бумажных договоров. Об этом передает газета «Известия» со ссылкой на несколько кредитных организаций. По информации издания, российские банки не только перейдут на электронную форму договоров, но и откажутся от бумажных документов.

Переход на электронную форму подтвердили Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, МКБ, «Открытие», Почта-банк, банк «Санкт-Петербург», РНКБ и ОТП банк. Однако клиент вправе выбрать и бумажный вариант.

Нововведение сэкономит время на печать, на подписание каждой страницы документа, а потом на ожидание визы контролера, а также и устранит потребность посещать отделение банка. Так, например, малый бизнес оформит кредит за три минуты, а деньги окажутся на счете клиента через десять минут.

Центробанк одобрил цифровизацию договоров, однако предупредили, что финансовые организации обязаны доводить до потребителей исчерпывающую информацию об услугах.