«Роскосмос» планирует запустить «Ангару» дважды в 2024 году

Ракету «Ангара» в 2024 году запустят дважды с космодрома Восточный. Об этом сообщил гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков.

По словам Охлопкова, первый пуск планируется в августе-сентябре 2023 года. Тогда ракета взмоет в воздух с беспилотником «Орел». Строительство необходимой для запуска «Ангары-А5» инфраструктуры началось в 2019 году.

«В 2024 году запланировано сразу два старта: с "Орлом" — снова без экипажа — и тяжелым космическим аппаратом. Первый пилотируемый пуск "Ангары-А5П" намечен на 2025 год», — добавил он.

Кроме того, в 2026 и 2027 годах запланированы пилотируемые пуски корабля «Орел». Позже его испытания перенесут на сверхтяжелую ракету, старт которой запланирован на 2028 год.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов.