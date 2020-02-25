Президент России Владимир Путин предложил стать членами Общественной палаты 40 россиянам из числа тех, кто имеет особые заслуги перед государством и обществом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Таким образом российский лидер инициировал процедуру формирования нового состава ОП. Каждые два года состав Общественной палаты обновляется, в 2020 году итоговый список огласят летом. Владимир Путин определил 40 кандидатур и направил им предложение войти в новый состав ОП РФ, указано на сайте Кремля.

Кто именно вошел в список, пока не сообщается, но известно, что не менее половины из них «представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, а также иные некоммерческие организации, созданные для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп». В течение 30 дней региональные общественные палаты должны избрать по одному представителю.