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11:02   25 Февраля 2020
Россия

Путин предложил стать членами Общественной палаты 40 россиянам

Путин предложил стать членами Общественной палаты 40 россиянам

Президент России Владимир Путин предложил стать членами Общественной палаты 40 россиянам из числа тех, кто имеет особые заслуги перед государством и обществом. Об этом сообщается на сайте Кремля. 

Таким образом российский лидер инициировал процедуру формирования нового состава ОП. Каждые два года состав Общественной палаты обновляется, в 2020 году итоговый список огласят летом. Владимир Путин определил 40 кандидатур и направил им предложение войти в новый состав ОП РФ, указано на сайте Кремля. 

Кто именно вошел в список, пока не сообщается, но известно, что не менее половины из них «представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, а также иные некоммерческие организации, созданные для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп». В течение 30 дней региональные общественные палаты должны избрать по одному представителю. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #общественная палата

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