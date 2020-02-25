Путин рассказал, что критикует подчиненных для улучшения качества работы

Президент России Владимир Путин рассказал, что критикует подчиненных. Об этом он заявил в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По словам главы государства, критиковать сотрудников нужно для того, чтобы держать «под административным давлением», это напрямую влияет на улучшение качества работы. Путин отметил, что важно не просто держать руку на пульсе, а именно под напряжением. Особенно это касается тех, кто выполняет задачи по реализации нацпроектов.

«Нужно, чтоб [подчиненных] потряхивало, чтобы люди чувствовали свою ответственность, и [они] должны быть под постоянным административным давлением и напряжением», — говорит российский лидер в интервью ТАСС.

Как отмечает Владимир Путин, подчиненные начинают расслабляться как только напряжение спадает. Ранее глава государства назвал главную задачу при реализации нацпроектов в РФ.