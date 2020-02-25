Политолог Самонкин считает, что Запад испытывает Казахстан на прочность

Казахстану пригодится опыт РФ. Об этом в комментарии ФБА «Экономика сегодня» заявил политолог Юрий Самонкин. Ранее несанкционированные митинги в Нур-Султане и Алма-Ате завершились задержанием 53 человек, из них 43 отпустили после профилактических бесед, а остальных привлекли к административной ответственности.

«Ситуация в Казахстане практически повторяет то, через что не так давно проходила Россия», — считает Юрий Самонкин.

По его словам, организаторы подобных акций стремятся ослабить государство, расколоть население и подорвать доверие к власти. При этом разжигаются массовые беспорядки и провоцируется нападения на правоохранителей.

Протесты не только инспирируют извне намеренно, но и щедро оплачивают из западных фондов, продолжил политолог. Россияне сталкивались с аналогичной проблемой летом 2019 года перед выборами в Мосгордуму.

«Мы понимаем, что спонсорами и организаторами беспорядков выступают западные игроки, явно не заинтересованные в мирном и поступательном развитии как России, так и ее союзников», — добавил Юрий Самонкин.

Казахстан столкнулся с «испытанием на прочность», не исключил политолог. РФ пришла к тому, что ужесточение наказаний за организацию незаконных митингов и участие в них – действенная мера укрепления национальной безопасности. В скором будущем, видимо, к тому же выводу придут и союзники, резюмировал Юрий Самонкин.