Яровая предложила позволить должникам самим продавать заложенное имущество

Государственная дума получила проект закона, согласно которому собственник сможет максимально выгодно продать имущество, находящееся в залоге у банка. Соответствующий документ внесла заместитель председателя нижней палаты Ирина Яровая.

«Предлагаемый законопроект направлен на то, чтобы сформировать понятную правовую процедуру, когда гражданин, понимая, что он намеревается отказаться от исполнения обязательств по договору, обращается с заявлением в банк», — отметила парламентарий.

Согласно предложенному законопроекту банк должен разрешить гражданину в течение полугода самостоятельно реализовать заложенное имущество, при этом устанавливая минимальную стоимость, по которой оно может быть продано.

По мнению Яровой, такая процедура обеспечит компенсацию выплат банку и создаст возможность для граждан получить доход, который позволит погасить задолженность перед банком и компенсировать все ранее понесенные затраты.

Кроме того, вице-спикер отметила, что реализация проекта позволит создать баланс в правовых отношениях. Банки смогут получать средства гораздо быстрее, а у граждан будет возможность выплатить долг на выгодных условиях.

Законопроект поддержали Федеральная служба судебных приставов, фракция «Единая Россия» и Центробанк, сообщили в пресс-службе парламентария.