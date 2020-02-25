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10:07   25 Февраля 2020
Россия

Путин назвал главную задачу при реализации нацпроектов в РФ

Путин назвал главную задачу при реализации нацпроектов в РФ

Президент России Владимир Путин назвал главную задачу при реализации нацпроектов в РФ. Об этом он заявил в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По словам главы государства, у России есть положительный опыт развития страны методами достижения национальных целей. В пример Путин привел Олимпиаду в Сочи, ЧМ-2018 по футболу, саммит АТЭС во Владивостоке. При реализации нацпроектов недостаточно точечных результатов, нужно общее уверенное развитие страны, говорит российский лидер. 

«Нужно, чтоб страна развивалась — поступательно, уверенно, ритмично и широким фронтом», — заявил президент России. 

Путин признался, что ему приятно видеть результаты проделанной работы, например, как развивается Сочи и Владивосток. При этом он отметил, что нужно достичь результатов по широкому фронту, поэтому здесь недостаточно осуществлять точечные проекты.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика

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