Президент России Владимир Путин назвал главную задачу при реализации нацпроектов в РФ. Об этом он заявил в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По словам главы государства, у России есть положительный опыт развития страны методами достижения национальных целей. В пример Путин привел Олимпиаду в Сочи, ЧМ-2018 по футболу, саммит АТЭС во Владивостоке. При реализации нацпроектов недостаточно точечных результатов, нужно общее уверенное развитие страны, говорит российский лидер.

«Нужно, чтоб страна развивалась — поступательно, уверенно, ритмично и широким фронтом», — заявил президент России.

Путин признался, что ему приятно видеть результаты проделанной работы, например, как развивается Сочи и Владивосток. При этом он отметил, что нужно достичь результатов по широкому фронту, поэтому здесь недостаточно осуществлять точечные проекты.