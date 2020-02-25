Семь россиян с Diamond Princess находятся на карантине во Владивостоке

Шестеро из семи россиян, которых эвакуировали с лайнера Diamond Princess в Японии и поместили на карантин во Владивостоке, являются местными жителями, а один — из Омска. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил представитель приморского министерства здравоохранения.

Ранее региональные власти Приморья заявили, что семь россиян с Diamond Princess прибыли 23 февраля во Владивосток​​​. Людей доставили в инфекционную больницу, где взяли анализы на коронавирус.

Врачи добавили, что состояние у всех семи человек удовлетворительное. По их словам, жалоб нет, температура в норме. На карантине россияне пробудут 14 дней. Как россияне добрались до Владивостока, власти региона не уточнили.

«Шесть человек — приморцы, один — из Омска», — резюмировали в Минздраве Приморья.