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10:56   25 Февраля 2020
Россия

ФЗНЦ предлагает гарантировать россиянам право на защиту за рубежом

ФЗНЦ предлагает гарантировать россиянам право на защиту за рубежом

Руководство Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) сообщило о своих планах предложить членам рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ добавить две поправки, направленные на защиту россиян, находящихся за рубежом.

Как сообщается на сайте ФЗНЦ, во вторник, 25 февраля, руководство организации предложит членам рабочей группы дополнить третьей частью статью 61 Конституции:

«Органы государственной власти Российской Федерации, дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации, должностные лица указанных представительств и учреждений обязаны принимать все возможные меры по защите прав и охраняемых законом интересов граждан Российской Федерации, находящихся за пределами Российской Федерации».

А также дополнить четвертой частью статью 61 Основного закона:

«Российская Федерация признает свое право применять любую силу для защиты жизни и собственности своих граждан за рубежом в тех случаях, когда страна пребывания не может или не желает предоставить им ту защиту, на которую они имеют право».

Таким образом Россия ответит на задержания российских граждан за границей, которые в последнее время стали не редки.

ФЗНЦ предлагает гарантировать россиянам право на защиту за рубежом

Напомним, 21 февраля в Испании по запросу США была задержана Ольга Красилова. Как выяснилось, Вашингтон обвиняет россиянку в том, что она, работая в международном отделе американского посольства в Москве и снимая в соответствии с должностными обязанностями отпечатки пальцев у граждан РФ, передавала биометрические данные третьим лицам. В связи с этими подозрениями россиянка была объявлена в международный розыск и задержана в Испании, где находилась в рабочей командировке как сотрудница подведомственного Россельхознадзору «Всероссийского центра карантина растений».

Выдвинутые в адрес Ольги Красиловой обвинения, как отмечает ФЗНЦ, носят совершенно абсурдный характер, так как, работая в американском посольстве, она имела дело лишь с биометрическими данными россиян, обратившихся в дипмиссию, при этом все манипуляции она осуществляла на глазах американских дипломатов. Кроме того, есть вопросы и к российскому подразделению Интерпола, которое не поставило девушку в известность о подозрениях США в ее адрес, несмотря на то, что она была объявлена в международный розыск.

В настоящее время россиянка находится в СИЗО в Испании, а в случае экстрадиции в США ей грозит пожизненное заключение.

При этом, как отмечает ФЗНЦ, данный случай далеко не единичен – россиян по запросу США под надуманными предлогами задерживают регулярно в разных странах мира и экстрадируют в Соединенные Штаты. Пришло время подложить конец произволу официального Вашингтона и законодательно закрепить обязательство российских властей защищать права граждан РФ за границей всеми доступными средствами.

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Автор: Александр Люблинский
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