ФАН узнал о возможной причастности Короткова к убийству сослуживца в Чечне

Журналист «Новой газеты» Денис Коротков сотрудничал с боевиками в Чеченской республике в начале «нулевых». Об этом на условиях анонимности рассказал Федеральному агентству новостей экс-сотрудник ФСБ, курировавший отряд в котором служил будущий сотрудник либерального издания.

В период службы в 40-м отделении МВД Фрунзенского района Короткова не раз отправляли в командировки в Чечню. До определенного момента будущий журналист «Новой» был на хорошем счету у начальства.

По словам источника ФАН, в поле зрения ФСБ Коротков попал после истории с обнаружением схрона с боеприпасами недалеко от расположения сводного отряда, в котором служил Денис. В последствии выяснилось, что из 40-го отряда пропадают патроны.

«Изначально он (Коротков — прим.ред.) был взят в разработку из-за своих похождений за территорию расположения. Коротков свободно ходил в одного на рынок, сидел в местных кафе», — рассказал контрразведчик, добавив, что в те годы это было равносильно самоубийству, но Дениса никто не трогал.

Кроме того, удалось проследить связи Короткова с помогавшими чеченским боевикам грузинами. Но за короткий срок пребывания отряда Дениса в республике оперативникам не удалось полноценно разобраться в бизнесе будущего журналиста с боевиками.

«Мы знали, что он ведет свой бизнес с боевиками и местными. Догадывались, как он с подельниками передавал боеприпасы. Но доказательная база держалась только на словах и данных оперативной разработки. Этого было недостаточно, чтобы военная прокуратура активизировалась», — рассказывает источник ФАН.

Ситуация начала меняться, когда во время очередной командировки отряд Короткова был обстрелян собственными же боеприпасами — патронами к автомату Калашникова калибра 5,45 мм. Маркировка гильз оказалась идентична той, что была на патронах, выданных отряду Дениса.

Но и это дело замяли, чтобы не привлекать внимание контрразведки. Коротков все еще был на хорошем счету у руководства и даже не помогли докладные, которые писали на него сослуживцы, подозревающие его в торговле боеприпасами.

Одним из тех, кто считал, что Коротков продает патроны боевикам, был старшина МВД Владимир Яременко. Свои подозрения он однажды озвучил Денису открыто. В следующую командировку в Чечню Яременко убили.

Погиб старшина не в бою, неизвестные расстреляли его в кафе. Коллеги Яременко отмечали, что нападавшие выпустили в него по целой обойме. Источники ФАН называют убийство заказным и обвиняют Короткова.

«Незадолго до второй командировки в Чечню, Владимир ходил к особистам и указывал им, что надо присмотреться к грузинским друзьям Дениса. Тогда уже многие знали, что Коротков не только "крышует" барсеточников, но и работает с ними по чеченским вопросам. Некоторые считали, что Коротков в любой момент может их подставить», — сообщил контрразведчик.

По его словам, именно это и послужило мотивом для убийства, виновники которого не найдены до сих пор.

«Коротков вполне спокойно [мог] "заказать" виновника своих неприятностей. Или просто попросить об услуге своих дружков», — считает источник ФАН.

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