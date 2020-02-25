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9:41   25 Февраля 2020
Весь мир

Среди жителей Вьетнама не осталось ни одного инфицированного коронавирусом

Среди жителей Вьетнама не осталось ни одного инфицированного коронавирусом

Среди жителей Вьетнама не осталось ни одного инфицированного коронавирусом, сообщает Минздрав республики. Данные об этом подтвердил премьер-министр страны ВуДык Дам. 

По его словам, на территории Вьетнама диагностировали острую респираторно-вирусную инфекцию, вызванную коронавирусом, у 16 человек. На сегодняшний день все они полностью выздоровели и выписаны из медицинских учреждений. Последнего из 16 человек проверили утром 25 февраля, анализ показал отсутствие вируса. 

«За минувшие две недели в стране не было зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом», — уточняет Минздрав Вьетнама. 

На сегодняшний день Вьетнам прекратил авиасообщение с КНР, а также частично закрыл сухопутную границу. Кроме того, запрещен въезд граждан Китая на территорию республики. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#общество #весь мир #вьетнам #коронавирус

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