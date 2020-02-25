Среди жителей Вьетнама не осталось ни одного инфицированного коронавирусом, сообщает Минздрав республики. Данные об этом подтвердил премьер-министр страны ВуДык Дам.

По его словам, на территории Вьетнама диагностировали острую респираторно-вирусную инфекцию, вызванную коронавирусом, у 16 человек. На сегодняшний день все они полностью выздоровели и выписаны из медицинских учреждений. Последнего из 16 человек проверили утром 25 февраля, анализ показал отсутствие вируса.

«За минувшие две недели в стране не было зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом», — уточняет Минздрав Вьетнама.

На сегодняшний день Вьетнам прекратил авиасообщение с КНР, а также частично закрыл сухопутную границу. Кроме того, запрещен въезд граждан Китая на территорию республики.