Трамп назвал информацию о поддержке своей кампании в РФ большой аферой

Президент США Дональд Трамп назвал информацию о поддержке своей предвыборной кампании со стороны России большой аферой. Об этом политик написал в Twitter.

«Сотрудники американской разведки завышают усилия России по оказанию помощи Трампу», — прокомментировал американский лидер данные о том, что Россия якобы пытается вмешаться в предстоящие президентские выборы в Соединенных Штатах.

Трамп назвал возможного кандидата на пост президента от Демократической партии Берни Сандерса сумасшедшим и охарактеризовал данные о том, что Россия якобы поддерживает его «аферой разведки и демократов».

Ранее американские СМИ сообщили, что Россия «пытается» повлиять на исход предстоящих выборов, поддерживая Трампа, а не Сандерса. Об этом шла речь на спецбрифинге в Конгрессе США. По заверениям журналистов, на самом деле конгрессменам рассказали, что Москва якобы предпочитает иметь дело с Трампом, а не с кем-либо другим, однако никаких реальных попыток помощи не было. Сам Сандерс заявил, что России нужно держаться от американских выборов подальше.