Госдума предлагает сделать бессрочной квоту для внеконкурсного приема детей-сирот в вузы. С таким предложением выступил член Комитета Госдумы по контролю и регламенту Алексей Кобилев, он готовит соответствующий законопроект.

По данным российского министерства просвещения, сейчас в стране проживает более 47 тысяч детей-сирот, и вскоре им будет сложнее поступить в высшие учебные заведения. Это связано с тем, что квота, по которой их принимают на бюджет вне конкурса, истекает в начале 2021 года. Кобилев предлагает сделать квоту бессрочной.

Сейчас по закону об образовании вузы должны выделять десять процентов от общего количества бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства и людей, которые приобрели инвалидность, получив травмы на военной службе. Для зачисления этим категориям граждан нужно при вступительных испытаниях набрать только минимальное количество баллов.

Автор законопроекта Алексей Кобилев считает, что несправедливым является тот факт, что льгота для детей-сирот есть, а для остальных категорий граждан ее нет.

«Многие дети-сироты сегодня даже не берутся планировать освоение программ высшего профессионального образования из-за отсутствия ясности в вопросе продления срока действия и сохранения этой льготы в будущем», — цитирует депутата «Парламентская газета».

Кобилев уверен, что если квоту сделать бессрочной, это уравняет в правах всех детей: и тех, кто воспитывался с родителями, и без них.